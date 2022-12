Verallia rallume un four à Chalon-sur-Saône

Il y a quelques semaines déjà, Verallia rallumait un four dans son usine de Saint-Romain-le-Puy (Loire). Cette fois, mercredi 30 novembre, c’est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) qu’a eu lieu la cérémonie rituelle, pour le redémarrage du four numéro 3, plus précisément.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]