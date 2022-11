Verallia fait l'acquisition d'Allied Glass au Royaume-Uni

Verallia s'implante au Royaume-Uni. Le groupe français, troisième producteur d’emballages en verre au monde pour les boissons et les produits alimentaires, annonce faire l’acquisition du britannique Allied Glass auprès d'une filiale du fonds d'investissement Sun European Partners. Installé à Leeds, dans le Yorkshire, ce verrier est spécialisé dans les petites et moyennes séries pour les spiritueux, le whisky et le gin notamment.

