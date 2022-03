Verallia arrête sa production en Ukraine pour protéger ses salariés

« Nous avons pour l’heure décidé d’arrêter la production – conformément à nos plans de crise – de manière ordonnée et contrôlée, afin de protéger nos collaborateurs. » L’annonce de Dirk Bissel, le directeur général de Verallia Deutschland et propriétaire du site Verallia de Zorya, est intervenue le 28 février dans un communiqué. Le fabricant d’emballages en verre suspend ainsi temporairement son activité afin d’éviter tout risque pour ses salariés, à la suite de la guerre menée par la Russie en Ukraine depuis le 24 février. L’usine de Zorya, située près de Rivne, à 300 km à l’ouest de Kiev, reste faiblement exposée, rassure néanmoins le groupe verrier, qui « suit de très près et en continu la situation ». L’industriel indique également que : « Pour l’heure, la priorité du groupe est d’assurer la sécurité de ses employés. »

