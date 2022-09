Veolia vend finalement au nouveau Suez les activités de déchets de l'ancien Suez au Royaume-Uni

And the winner is... Suez. C'est finalement le "nouveau Suez" et non Maqcuarie qui va racheter à Veolia les activités britanniques de l'ancien groupe Suez (pré-fusion), Suez Recycling and Recovery UK, pour 2,29 milliards d'euros. Cette vente fait suite à l'exercice par Suez de son droit de premier refus après l'annonce le 8 août par Veolia d'un accord en vue de céder les activités de déchets de Vigie au Royaume-Uni à Macquarie, précise un communiqué du groupe français.

Cette cession doit lui permettre de répondre aux principales préoccupations exprimées par l'autorité de la concurrence britannique (CMA) dans le cadre du rachat de Suez. Fin 2021, Londres avait annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie sur l'impact en Grande-Bretagne du projet de rapprochement entre Suez et Veolia.

La CMA, qui devra approuver encore la cession annoncée ce 21 septembre, avait estimé en décembre 2021 que la fusion des deux groupes était de nature à engendrer des distorsions de concurrence sur le marché de l'approvisionnement en eau et la gestion des déchets en Grande-Bretagne et donc à augmenter les charges financières pour les municipalités.

Veolia aura procédé à un total d'environ 3,4 milliards d'euros de cessions pour répondre à des préoccupations concurrentielles dans le cadre de son rapprochement avec Suez.

Avec Reuters (Nicolas Delame, édité par Marc Angrand)