Veolia va traiter les déchets dangereux de la plus grande raffinerie du Moyen-Orient

Veolia prend position sur la plus grande raffinerie de pétrole du Moyen-Orient, la quatrième plus importante au monde : le complexe industriel de Ruways, à Abu Dhabi. Le spécialiste français de la gestion de l'eau et des déchets a annoncé jeudi 3 novembre avoir été choisi par la filiale de raffinage d'ADNOC, la compagnie pétrolière des Emirats arabes unis, pour gérer l'activité de traitement des déchets dangereux du site, qui produit plus de 800 000 barils par jour de brut.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]