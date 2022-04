Veolia va produire du bio-méthanol avec de la pâte à papier en Finlande

Produire un carburant sans émissions de gaz à effet de serre à partir de pâte à papier. C’est le projet de Veolia et Metsä Fibre, la plus grosse association coopérative forestière en Europe. Annoncée ce mercredi 6 avril 2022, cette raffinerie sera mise en service mi-2024 à Äänekoski, au centre de la Finlande et nécessitera un investissement de 50 millions d’euros financé en partie (9,4 millions d’euros) par le ministère finlandais de l’Economie et de l’emploi et le reste par Veolia qui en aura la propriété et l’exploitera.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]