Veolia signe un contrat stratégique au Japon pour la gestion de l’eau

© DR Veolia a remporté un contrat important pour son avenir au Japon dans la gestion des réseaux d'eau.

Le Japon est confronté à un double problème pour la gestion de l’eau potable. Le réseau, reconstruit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, commence à vieillir et la population du pays décroît. D’où une consommation en retrait. C'est le cas de la préfecture de Miyagi (1,92 million d’habitants) située au nord-est de l’île d'Honshu, pas très loin de Fukushima. Cette région plutôt rurale a ainsi vu sa population diminuer de 5 à 10% sur les dix dernières années.

Alors que les municipalités et préfectures japonaises géraient le plus souvent les réseaux d’eau potable, un amendement à la loi sur l’eau datant de 2018 a ouvert le secteur aux opérateurs privés. C'est dans ce cadre que la préfecture de Miyagi a lancé un appel d’offres remporté par un consortium comprenant Veolia, mais aussi le Japonais Metawater Co et huit partenaires locaux. Lundi 12 juillet, Veolia a annoncé avoir signé un pré-contrat pour l’accord-cadre. Il sera officialisé en septembre ou octobre prochain. Et ce, en vue d'un contrat de concession qui comprend essentiellement la production d’eau potable, et le traitement des eaux usées, mais aussi un peu d’eaux industrielles.

