Veolia se lance dans le biométhanol en Finlande

Produire un carburant à partir de pâte à papier sans émettre de gaz à effet de serre, tel est le projet de Veolia et Metsä Fibre, la plus importante association coopérative forestière d’Europe. L’investissement de 50 millions d’euros est financé essentiellement par le futur exploitant et propriétaire, Veolia.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]