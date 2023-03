Veolia: Résultats records avec Suez, forte croissance visée en 2023

Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets a précisé dans un communiqué qu'il visait pour l'exercice en cours une "solide" croissance organique de son chiffre d'affaires et une progression organique de son Ebitda de 5% à 7%.

Veolia vise également pour 2023 un résultat net courant part du groupe autour de 1,3 milliard d'euros, à change constant et "sans élargissement du conflit au-delà du territoire ukrainien, ni changement significatif des conditions d'approvisionnement en énergie en Europe", ainsi qu'une croissance de son dividende en ligne avec celle du bénéfice net courant par action.

Le groupe, qui a finalisé début 2022 le rachat de la majeure partie des activités de son ancien concurrent Suez, a enregistré l'an dernier un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 6,2 milliards d'euros (+7,2% à périmètre et change constants) et un chiffre d'affaires de 42,9 milliards (+14,1% à périmètre et change constants).

(Reportage Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)