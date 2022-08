Veolia fait état d'un solide deuxième trimestre, fruit du "succès" de l'intégration de Suez

Veolia a bien digéré l'achat de Suez. Sur l'ensemble du premier semestre 2022, le géant français de la gestion de l'eau et des déchets a dégagé un chiffre d'affaires de 20,2 milliards d'euros, en hausse de 46,2% à change constant par rapport au premier semestre 2021 alimentée à la fois par l'intégration des activités de Suez et la croissance organique. "Par rapport au 30 juin 2021 combiné, le chiffre d'affaires 2022 progresse de +12,9% à périmètre et change constants", précise le groupe ce 3 août. Le résultat net courant part du groupe s'est établi à 528 millions d'euros sur la période janvier-juin et l'Ebitda consolidé du groupe à 2,953 milliards d'euros, en hausse de 6,1% à périmètre et change constants.

"Veolia réalise à nouveau de très bonnes performances au cours du premier semestre, avec un deuxième trimestre qui suit la même trajectoire positive que celle du premier trimestre", souligne la directrice générale du groupe, Estelle Brachlianoff, citée dans le communiqué. "L'intégration des activités de Suez depuis mi-janvier s'est faite dans d'excellentes conditions et porte déjà ses fruits", précise-t-elle en soulignant que leur contribution en termes de chiffre d'affaires et de synergies est "à la hauteur de(s) attentes".

Fort de ses résultats, le groupe a "pleinement confirmé" ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2022, et cible toujours une croissance organique de l'Ebitda comprise entre +4% et +6 % ainsi qu'un résultat net courant de 1,1 milliard d'euros "malgré le contexte incertain".

Avec Reuters (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)