Veolia et l'ARCA relocalisent le recyclage de capsules de café en aluminium

Alors que l’on parle de plus en plus de relocaliser certaines activités industrielles, le partenariat entre Veolia et l’Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium (ARCA) - qui regroupe Nespresso France, Nestlé France et Jacobs Douwe Egberts France - est un bon exemple. Jusqu’à cette année, les capsules collectées étaient valorisées aux Pays-Bas. Depuis le début de l’année, le site de Valopôle de Veolia à Boves, près d’Amiens (Somme) a lancé le déconditionnement et la valorisation des capsules de café.