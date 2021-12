Veolia et EDF partenaires dans la vitrification des déchets nucléaires

La création de Waste2Glass a été annoncée le 30 novembre par les deux groupes français Veolia et EDF, qui vont détenir à parts égales cette co-entreprise dédiée à la vitrification des déchets faiblement et moyennement radioactifs via leurs filiales Asteralis et Cyclife. Le but est de développer en quelques années une nouvelle filière de traitement de ces déchets massifs et problématiques.