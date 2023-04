Veolia a démarré l’exploitation en Turquie de la plus grande usine de valorisation énergétique des déchets d’Europe

Veolia a été choisi pour opérer la première usine de valorisation énergétique des déchets de Turquie, à Istanbul. La multinationale a fait savoir, vendredi 21 avril, qu’elle avait remporté le contrat d’exploitation et de maintenance de ce site, le plus grand d’Europe en la matière. Avec une capacité de traitement de 1,1 million de tonnes de déchets ménagers non recyclables par an, il permettra d’économiser chaque année, lorsqu’il aura atteint sa pleine puissance, près de 1,5 million de tonnes d'émissions de carbone selon l’entreprise de recyclage et de gestion des déchets Istac, qui participe au projet.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]