Vélo Made in France, Huawei, vaccin AstraZeneca, Alstom... Les 5 articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : la hausse de la demande de vélos Made in France face à la pénurie en composants, les cinq premiers fournisseurs français de Huawei, suite à l'incendie survenu dans les locaux d’OVH à Strasbourg les clients touchés pourront-ils obtenir une indemnisation pour les pertes subies ? Entretien avec le généticien Axel Kahn, par ailleurs président de la Ligue contre le cancer, sur les effets secondaires du vaccin AstraZeneca, bilan et perspectives d'Alstom aux Etats-Unis.