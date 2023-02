Velec Systems se développe outre-Atlantique

Du comptage au dosage, rien de plus logique ! En prenant le contrôle de la société Multi-Fill basée à West Jordan (Utah), aux États-Unis, Velec Systems ajoute à son catalogue une nouvelle spécialité afin d’élargir son portefeuille de solutions en amont des machines de conditionnement. Fondée dans les années 1950 dans le Nord, la société a commencé son activité en se spécialisant sur un créneau bien particulier : les machines de comptage. « Nous avions développé un procédé permettant d’aligner les produits grâce à la force centrifuge. À l’époque, on s’en servait pour compter beaucoup de choses comme les boulons, les comprimés pharmaceutiques ou encore les pièces de monnaie utilisées dans les cabines téléphoniques », se rappelle le Pdg Loïc Pollet. Ce dernier, aux commandes de l’entreprise depuis 2011, passera une dizaine d’années à la recentrer sur les secteurs à plus forte valeur ajoutée comme l’alimentaire et à améliorer la conception du matériel.

