Veka, fabricant de profilé PVC, engage 16,5 millions d’euros dans un nouveau centre logistique en Saône-et-Loire

Le concepteur gammiste de menuiserie PVC Veka (1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2022) installe son nouveau site logistique à Saint-Loup-de-Varennes (Saône-et-Loire) en débloquant une enveloppe de 16,5 millions d’euros autofinancée par le groupe. «Notre activité était centrée à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) mais nous étions contraints par la place et nous ne pouvions réaliser aucune extension pour accompagner notre croissance» détaille Emmanuel Demesmay, directeur général, le 15 septembre. Alors que le marché de l’isolation du bâtiment progresse, l’entreprise voit celui des profilés PVC accompagner la croissance du marché des fenêtres. «Nous enregistrons une hausse de 5% de volume et de chiffre d’affaires, nous lançons de nouveaux produits et comptons de nouveaux clients» poursuit le cadre.

Les atouts de la Saône-et-Loire

[...]