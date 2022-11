Vaude intègre des plastiques circulaires dans ses vêtements de sport

L’entreprise familiale Vaude, située dans le sud de l’Allemagne, produit des équipements de plein air, des vêtements et des articles de sport. D’ici à 2024, elle espère atteindre 50 % de matériaux biosourcés ou recyclés dans 90 % de ses produits. Cette année, la marque a commercialisé des pantalons d’extérieur dont les polyamides sont issus de pneus recyclés chimiquement grâce à un partenariat avec BASF. Sa nouvelle gamme de chaussures de sport de plein air Lavik Eco, dont tous les composants contiennent plus de 50 % de matériaux biosourcés ou recyclés, dispose quant à elle d’une semelle intermédiaire née d’une collaboration avec Covestro.

Huiles de palme et de pyrolyse

L’Ultramid Ccycled de BASF, utilisé dans ses pantalons, est un polyamide 6 issu du recyclage chimique de vieux pneus. BASF alimente sa production à Ludwigshafen (Allemagne) en huile pyrolytique pour remplacer les ressources fossiles. La part de matière première recyclée est attribuée grâce à l’approche du bilan massique. Pour la semelle intermédiaire de ses chaussures Lavik Eco, Vaude utilise la gamme Desmopan EC de polyuréthanes thermoplastiques (TPU) biosourcés de Covestro. Le chimiste a identifié et testé un nouveau fournisseur de matières premières, Metabolic Explorer, capable de produire du PDO (propane - 1,3 - diol) issu d’huile de palme. La gamme Desmopan EC de TPU biosourcé présente résistance à l'abrasion, flexibilité sur une large plage de températures et élasticité sur une gamme de degrés de dureté. La série offre des grades imperméables, une résilience aux huiles, aux graisses et aux solvants, et résiste bien aux intempéries et aux rayonnements à haute énergie. Par rapport au TPU d'origine fossile, la série EC peut réduire l'empreinte carbone de plus de 20 %, sans compromis sur la qualité ou les performances.

Un label maison

Grâce au fournisseur Metabolic Explorer, la totalité de la matière première biosourcée de la série Desmopan EC 33000 de Covestro provient désormais d’un flux sans OGM. La semelle intermédiaire de la nouvelle chaussure de sport de la gamme Lavik Eco de Vaude est par ailleurs composée à 53 % de mousse plastique biosourcée. Pour reconnaître les produits de la marque allemande intégrant des fibres recyclées et naturelles et des plastiques biosourcés provenant de sources non-OGM, Vaude a créé son propre label, Green Shape. © Photos : Vaude / Moritz Attenberger