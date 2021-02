Vaste fuite de données médicales sur internet

Selon le site Checknews de Libération, le fichier comporte 491.840 lignes comprenant chacune des informations médicales sur une même personne et les données proviendraient d'une trentaine de laboratoires de biologie médicale, situés pour l'essentiel dans le quart nord-ouest de la France.

Interrogé mercredi sur franceinfo, le journaliste et animateur du blog Zataz Damien Bancal a expliqué que ce fichier s'était sans doute retrouvé sur le web à la suite de querelles entre pirates informatiques, après avoir été diffusé dans des espaces privatifs.

"J'ai cru comprendre qu'ils voulaient commercialiser le contenu mais qu'il y a eu des bisbilles entre eux et que par vengeance, (l'un d'entre eux) l'a distribué gratuitement d'abord sur un espace privatif aux alentours du 10 février", a-t-il dit.

"Et puis le 14, ce genre de données est passé de main en main et les pirates (...) ont commencé à les diffuser dans leurs petits cercles restreints. A la fin, ça se transforme en avalanche et ça se retrouve partout. Il y a deux jours, cette fameuse base de données est arrivée sur le web", a ajouté Damien Bancal.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) n'a pas communiqué sur le sujet.

Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière un effort d'un milliard d'euros, dont une large part de la somme puisée dans le cadre du plan de relance, pour renforcer la cybersécurité en France, avec un accent particulier mis sur le secteur de la santé à la suite de plusieurs attaques informatiques subies par des hôpitaux en pleine épidémie de COVID-19.

