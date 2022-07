Variole du singe : Le vaccin de Bavarian Nordic approuvé dans l’Union européenne

La Commission européenne vient d’étendre l'autorisation de mise sur le marché (AMM) du vaccin antivariolique du laboratoire danois Bavarian Nordic contre la variole du singe. Ce vaccin, commercialisé sous le nom d’Imvanex, était jusqu’à présent autorisé dans l’Union européenne uniquement pour l'indication de la variole humaine, mais avait déjà été utilisé hors AMM contre la variole du singe.

Cette décision fait suite à un avis positif du comité des médicaments à usage humain (CHMP) datant du 22 juillet dernier.

« Le développement d'Imvanex a été rendu possible grâce à des investissements importants du gouvernement américain au cours des deux dernières décennies, ouvrant la voie à d'autres gouvernements pour élaborer des plans et établir des priorités pour l'avenir afin de protéger leurs citoyens contre les menaces pour la santé publique. Avec cette approbation, nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec l'UE et ses États membres », a commenté Paul Chaplin, le PDG de Bavarian Nordic.

Le laboratoire danois, le seul à disposer de ce vaccin antivariolique, a déjà signé plusieurs accords de fourniture avec le Canada, les États-Unis et certains pays européens.

En parallèle de cette autorisation, le 23 juillet, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclenché une « urgence de santé publique de portée internationale », soit le plus haut niveau d’alerte. Selon Santé Publique France, au 21 juillet 2022, 1 567 cas confirmés de variole du singe ont été recensés sur le territoire français.