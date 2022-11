Vanguard ouvre son siège européen à Brixen en Italie

25 machines déjà vendues en Europe en une seule année et sans doute bien plus dans les prochains mois, avec une cible de marché qui se concentre sur la signalétique, la décoration et l'emballage : Vanguard voit grand sur le Vieux Continent. Le constructeur de machines d’impression jet d’encre UV pour les grands formats, appelées par certains machines « à plat », a pris ses nouveaux quartiers à Brixen (ou Bressanone), dans le nord de l’Italie, dans les locaux du Kraftwerk, l'incubateur high-tech pour les start-up et les spin-off de sa maison mère Durst.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]