Valrhona mesure les gains de l’encaissage 3D

Les investissements dans les machines d’encaissage 3D, qui permettent d’adapter le format d’une caisse en carton à la taille du produit à expédier, se multiplient en France. À la clé : une réduction des coûts d’achat de carton et de calages, mais aussi la possibilité de réduire les frais de transport sans oublier – bien sûr – et c’est sans doute le plus important, la satisfaction du client. Basé à Tain-l’Hermitage (Drôme), Valrhona a investi en juillet 2022 dans une CVP Impack de Sparck technologies, une ligne d’encaissage automatique répondant à cette caractéristique. La filiale de Savencia, expédie à partir de son entrepôt des colis contenant une ou plusieurs références de produits à destination des artisans, des restaurateurs ou des chefs étoilés.

