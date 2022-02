Valorplast met sur les rails le recyclage des emballages industriels et commerciaux

Valorplast se lance dans le recyclage des déchets d’emballages en plastique issus d’activités industrielles et commerciales. Avec le soutien de ses actionnaires, Elipso, le syndicat des entreprises de l’emballage plastique, et PlasticsEurope, l’association des producteurs de matière plastique, la société fondée en 1993 pour reprendre les emballages plastique ménagers issus de la collecte sélective en France capitalise sur l’expertise acquise dans ce domaine pour élargir son activité à un gisement aussi important. Twiice, l’organisation ainsi créée, vise en effet à prendre en charge tous les déchets d’emballages plastique industriels et commerciaux, rigides comme souples, fûts, bidons, big-bags, films, caisses, cagettes…, qui ne disposent pas de solution de régénération durable aujourd’hui et à leur donner une seconde vie. D’où le nom retenu. « Des missions intégrées à l’ambition nationale qui vise 100% de plastiques recyclés en 2025 et à la stratégie nationale 3R », souligne Valorplast dans un communiqué.

Boucles fermées d'abord

Ce lancement est l’aboutissement de près de deux ans d’expérimentations dans les secteurs des produits pour piscine, des peintures, des arômes et de la chimie, entre autres. « Nous avons plutôt travaillé sur des emballages peu récupérés aujourd’hui et ébaucher les efforts nécessaires, notamment la mobilisation de la chaîne des acteurs, l’estimation du gisement captable chez les clients des fabricants et chez les distributeurs ainsi que de l’état des produits, l’organisation de la massification et de la collecte, ou encore l’identification des régénérateurs aptes à traiter ces emballages et les partenariats à mettre en place », nous explique Catherine Klein, directrice générale de Valorplast. « Cette typologie d’emballages représente un gisement national pertinent à recycler en termes de quantité », poursuit-elle. Soit les 72-73% d’un volume de quelque 1,2 million de tonnes de matière plastique qui ne sont pas recyclés actuellement. Mais « les enjeux du recyclage sont différents de ceux des emballages ménagers étant donné leurs compositions – NDLR : en polyéthylène, haute et basse densité, et en polypropylène pour l’essentiel – et la nature des produits contenus, leur dangerosité par exemple, précise-t-elle. Ainsi, il existe un besoin conséquent de développer d’abord des boucles de recyclage fermées, allant jusqu’au retour à l’emballage, tout en accompagnant la mise en œuvre de cette nouvelle industrie du recyclage, surtout quand cela nécessite des contrôles, une décontamination, un lavage, une désodorisation, etc. » En définitive, Valorplast se fixe comme objectif de reconduire pour ces déchets les garanties qui constituent le socle de son modèle de recyclage des emballages ménagers. « Transparence, traçabilité et proximité », résume Catherine Klein.