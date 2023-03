Valorisation du CO2 : Le paraxylène ciblé par un consortium japonais

Les japonais Chiyoda, l'université de Toyama, HighChem, Nippon Steel Engineering, Nippon Steel Corporation et Mitsubishi Corporation annoncent qu’ils ont collaboré avec succès à la production de p-xylène à partir de CO2. Ce projet a été soutenu par l’agence NEDO dédiée au développement technologique du pays. Il s’inscrit plus précisément dans le cadre d’un programme de recyclage du carbone et de production d'énergie thermique de nouvelle génération, incluant la réduction des émissions de CO2 et l'utilisation du CO2 pour fabriquer des produits chimiques.

Depuis mars?2022, un pilote, opéré par Chiyoda, tourne dans son centre de recherche de Koyasu. Il utilise un catalyseur industriel fourni par HighChem, s’appuyant sur des recherches de l'université de Toyama, avec l’objectif de développer un nouveau procédé.

Dans le futur, ce type de paraxylène obtenu à partir de CO2, plutôt que sur base fossile, pourrait être introduit dans la chaine de valeur du PET, à savoir le textile ou l’emballage, dans la mesure où il est un précurseur de l’acide téréphtalique (un des deux monomères du PET avec l’éthylène glycol). Cette intégration est même préconisée via une approche de type mass balance. (voir ci-dessous le schéma de la chaîne de valeur du CO2 au produit fini : textile, emballage…)