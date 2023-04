Valorisation du CO2 : Braskem s'associe avec New Iridium pour convertir ses émissions

Pour atteindre la neutralité carbone, Braskem étudie la conversion des émissions de dioxyde de carbone de ses installations industrielles. Pour ce faire, il s'est associé avec la start-up américaine New Iridium, spécialisée dans le développement de photocatalyseurs et de procédés photocatalytiques visant à produire des produits chimiques décarbonés à partir de CO 2 .