Feu vert pour le vaccin anti-Covid de Valneva au Royaume-Uni

Après une autorisation pour utilisation d’urgence au Bahreïn le 1er mars, Valneva s’est vu délivrer une deuxième autorisation de mise sur le marché pour son vaccin contre le Covid-19. L’Agence britannique de régulation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a fourni au laboratoire franco-autrichien jeudi 14 avril une autorisation conditionnelle pour son vaccin inactivé et adjuvanté, le VLA2001. Ce feu vert concerne les territoires du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord, pour une utilisation en primo-vaccination chez des adultes de 18 ans à 50 ans, avec deux doses réparties en 28 jours.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]