Valneva chute, des essais sur le vaccin contre la maladie de Lyme perturbés

A la Bourse de Paris, le titre Valneva recule de 9,78% à 5,736 euros, plus forte baisse du SBF120, qui perd lui-même 0,63% vers 12h30 GMT. L'action Pfizer est également indiquée en baisse dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street.

Dans un communiqué, les deux groupes expliquent vouloir exclure des essais cliniques un échantillon significatif de participants aux tests menés aux Etats-Unis.

"Après avoir été informé de possibles violations des BPC (code de Bonnes Pratiques Cliniques, ndlr), Pfizer a procédé à un examen approfondi des pratiques et de la collecte des données dans les centres d'essais cliniques gérés par cette société tierce et a appliqué des mesures de protection normalisées afin de déterminer le plan d’action le plus approprié", peut-on lire dans leur communiqué.

Selon Valneva et Pfizer, l'exclusion des participants concernés n'est pas liée à des problèmes de sécurité du candidat vaccin et ni à des effets indésirables qui auraient été signalés.

Pour les analystes de Portzamparc, il est difficile à ce stade d'évaluer l'impact financier de ces perturbations sur Valneva.

"La question qui reste est de savoir si les autorités de régulation seront en mesure d'accepter un dossier qui ne comprend les données que de la moitié des participants initialement prévus", écrivent-ils.

(Reportage Sudip Kar-Gupta et Bhanvi Satija, version française Matthieu Protard et Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)