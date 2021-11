Vallourec veut céder sa production de tubes industriels en Allemagne et délocalise les tubes pour l'énergie au Brésil

A l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre, le fabricant de tubes français Vallourec a annoncé mercredi 17 novembre qu'il comptait céder ses activités industrielles allemandes. Situés dans la région de Düsseldorf et de Müllheim, les trois laminoirs concernés emploient 2200 personnes et génèrent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 600 millions d'euros, mais ne sont plus suffisamment compétitives, notamment en raison de la hausse des coûts de matières premières et d'énergie, selon les dirigeants de l'entreprise. Celle-ci vise une offre ferme de rachat au deuxième trimestre 2022, et pourrait envisager la fermeture si aucun repreneur n'est identifié d'ici là.