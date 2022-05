Vallourec ferme ses sites en Allemagne et à Saint-Saulve, 2950 postes supprimés

L'annonce de la fermeture définitive du site Vallourec de Saint-Saulve, dans le Nord, a été annoncée le 18 mai, en marge de la publication des résultats du groupe pour le premier trimestre 2022. Les syndicats et les 104 salariés du site de Vallourec de Saint-Saulve, près de Valenciennes, étaient pendus à ces derniers, communiqués en fin de journée. « Nous nous en doutions depuis quelques jours, indique Michaël Tisson, délégué CFDT. Le scénario était similaire à celui du site de Deville-les-Rouen en Seine-Maritime, fermé il y a un an et demi. »

Une fermeture "inévitable"

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]