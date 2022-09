VALLAI : La collaboration, gage d’une IA performante

« Les projets data et IA sont complexes car ils nécessitent l’intervention de divers acteurs d’une ou plusieurs entreprises et engendrent des problématiques d’efficacité, de confidentialité et de sécurité. Aujourd’hui on assiste par exemple à des allers-retours pour monter des pipelines, faire des réunions de synchronisation entre les équipes… », explique Charlotte Ledoux, cofondatrice et CEO de Vallai.

Les fondateurs de Vallai ont donc souhaité offrir un espace pour mutualiser et innover à plusieurs. Baptisée AI-Trust, la plateforme de Vallai propose une boîte à outils complète pour faciliter l’ingestion, la fusion, l’analyse, le calcul et l’accès aux données. On trouve notamment un outil d’ingestion et nettoyage des données, des notebooks pour permettre aux développeurs de partager et d’exécuter du code dans la même interface utilisateur, un outil de datavi, mais aussi un outil d’anonymisation des données de manière à protéger des informations clients.

Et Vallai met également à disposition un Asset Registry qui permet notamment de tracer la totalité du patrimoine IT présent sur la plateforme pour en garantir la propriété intellectuelle.

Mutualisations fructueuses

Avec cette plateforme, Vallai veut promouvoir une nouvelle ère de la collaboration dans l’IA en France et en Europe. « Pour avoir des modèles de prédiction ultra-fiables et performants, il faut récupérer de la donnée de bonne qualité pour augmenter ses datasets et faire ensuite des entrainements de qualité. « C’est là que la collaboration devient intéressante, assure Fouad Talaouit-Mockli, cofondateur et CPO. Et cette collaboration aujourd’hui est empêchée par un manque de confiance. On souhaite donc intervenir comme tiers de confiance. Un « lieu » où deux industriels vont par exemple pouvoir venir mettre leur patrimoine data en commun pour créer une valeur commune en termes de produit ou de performance de la supply chain ».

Pour améliorer sa plateforme aujourd’hui encore en version beta, Vallai est d’ailleurs à la recherche de partenaires pour la tester et finalement co-constuire la suite.

