Valeo vise une marge d'Ebitda de 14,5% en 2025 grâce à l'électrification

PARIS (Reuters) - Valeo a présenté vendredi son plan stratégique moyen terme "Move up" axé sur l'électrification et les aides à la conduite, grâce auquel il entend porter sa marge d'Ebitda à environ 14,5% en 2025 malgré le contexte géopolitique et inflationniste actuel.