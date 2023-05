Valeo va appuyer Renault dans le développement de sa future plateforme logicielle centralisée

Valeo et le groupe Renault vont collaborer pour développer le software designed vehicle (véhicule défini par logiciel) des futurs véhicules de la marque au losange. L’équipementier automobile doit fournir des composants électriques et électroniques clés, des logiciels applicatifs embarqués et il soutiendra les équipes de Renault Software Factory sur le développement logiciel.