Valeo se montre confiant pour 2021 malgré le coût de la crise des puces automobiles

Jeudi 18 février, Valeo s'est déclaré confiant d'améliorer sa performance financière en 2021 malgré les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs qui équipent un grand nombre de ses produits. L'équipementier automobile français a accusé une perte nette de 1,09 milliard d'euros en 2020 à cause de la crise sanitaire, contre un bénéfice de 313 millions en 2019. Il prévoit néanmoins un rebond de 10 % de la production automobile mondiale en 2021.

Il table, dans l'hypothèse la plus positive, sur un chiffre d'affaires de 18,2 milliards d'euros en 2021, et un Ebitda supérieur à celui de 2019 (avant la crise du Covid-19).

La stratégie de Valeo pour contrer les pénuries de puces

Spécialiste des systèmes d'électrification et des aides à la conduite, Valeo est exposé à la pénurie de composants électroniques, imputable à la forte demande en informatique liée à la crise sanitaire avec le boom du télétravail et du cloud. Les tensions diplomatiques et commerciales entre les États-Unis et la Chine ont également joué un rôle dans cette crise. De nombreux constructeurs automobiles ont été forcés d'interrompre leur production dans certaines de leurs usines.

A LIRE AUSSI Comprendre la pénurie de puces automobiles et ses impacts en cinq points

Pour contrer les pénuries de composants électroniques, Valeo compte actuellement plusieurs centaines de personnes qui travaillent non-stop avec les clients de l'équipementier à l'optimisation des flux et des livraisons, a souligné le PDG de Valeo, Jacques Aschenbroich, au cours d'une téléconférence avec les analystes financiers. "A ce jour, nous avons été capables de livrer tous nos clients, mais la situation est extrêmement dynamique et évolue de jour en jour", a-t-il déclaré.

Il estime que la baisse de production imputable à la crise des puces - de l'ordre 850 000 véhicules au premier trimestre à l'échelle mondiale - devrait s'arrêter à la fin du deuxième trimestre, et être compensée sur la deuxième partie de l'année. Ses prévisions intègrent 80 millions d'euros de coûts additionnels occasionnés par la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, et par la hausse des prix de certaines matières premières.

Avec Reuters (Gilles Guillaume, édité par Camille Raynaud)