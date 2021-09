Valeo se lance dans les bornes de recharge pour véhicules électriques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Valeo Valeo souhaite commercialiser ses bornes de recharge en 2022.

Les équipementiers automobiles poursuivent la transformation de leur portefeuille produit et leur diversification dans les nouvelles formes de mobilité. Nouvelle illustration avec Valeo. A l'occasion du salon automobile IAA de Munich (Allemagne), qui a ouvert ses portes le 7 septembre, le groupe tricolore a présenté ses projets en cours dans l’électrification.

« L'avenir de la mobilité est électrique, il n'y a plus de débats à ce sujet », tranche Christophe Périllat, le directeur général délégué de Valeo. « C’est une opportunité énorme pour nous », ajoute le dirigeant. Entre 2009 et 2021, Valeo estime que son chiffre d’affaires relatif à l’électrification a été multiplié par 26, tandis que son carnet de commandes a atteint 23,7 milliards d’euros fin 2020. Pour conforter sa place dans l'électrique, l'équipementier se positionne maintenant sur les bornes de recharge. Et ce, alors que le développement de l'infrastructure de recharge apparaît comme un élément clé pour assurer la croissance des ventes de voitures électriques.

Une première génération de bornes

[...]