Valeo répare et remet à neuf actuellement un million de produits par an - des alternateurs, des démarreurs ou des étriers de freins. Il prévoit de doubler ce nombre d'ici 2030 et d'étendre son portefeuille de produits "remanufacturés" aux composants électroniques, de plus en plus présents à bord des véhicules électriques et autonomes.

(Reportage Gilles Guillaume)