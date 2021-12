Vaccins français, quantique, recyclage, (fusion) nucléaire… Les 10 articles que vous avez préféré sur usinenouvelle.com en 2021

© KOREA INSTITUTE OF FUSION ENERGY Le "soleil artificiel" sud-coréen KStar, centre de recherche sur la fusion nucléaire, a battu un record historique : maintenir un plasma à plus de 100 millions de degrés pendant 20 secondes.

1. Le défi nucléaire de la France en Chine

L’Empire du Milieu a annoncé la construction de 150 réacteurs nucléaires sur son territoire et une trentaine à l’export pour sortir du charbon. Ce large carnet de commandes représente une bonne nouvelle pour le climat, mais va mettre une pression énorme sur les Français et les Américains, qui tentent d’exporter leurs réacteurs de troisième génération, EPR pour le premier, AP1000 pour le second. Un nouveau défi pour la filière nucléaire française, qui n’en manquait déjà pas et qui va devoir optimiser coûts et délais pour rester compétitive… et vite !

2. Axel Kahn sur les vaccins à adénovirus

Président de la Ligue contre le cancer, essayiste, médecin, généticien de renom, Axel Kahn s’est éteint le 6 juillet. Peu avant son décès, il avait accordé une interview à L’Usine Nouvelle, au moment où les interrogations sur les effets secondaires du vaccin à adénovirus AstraZeneca étaient nombreuses.

3. L’ordinateur quantique de Google valide l'existence d'un nouvel état de la matière

Dans un article scientifique rendu public en juillet, des chercheurs de Google, Princeton et Stanford expliquent être parvenus à simuler un cristal temporel sur le calculateur quantique de l'entreprise. Autrement dit : un nouvel état de la matière (ni solide, ni liquide, ni gazeux) qui n’existe pas à l’état naturel. Cette expérience rappelle l'intérêt de l'informatique quantique pour la science. Et pourrait participer, à terme, aux progrès de la technologie.

4. Volkswagen n’est plus le premier constructeur mondial

En 2020, et pour la première fois depuis 2015, Volkswagen s'est vu chiper la première marche du podium automobile mondial en volume par un de ses concurrents. Le constructeur allemand s'est fait doubler par Toyota et ses différentes marques (Lexus, Daihatsu), qui ont annoncé avoir commercialisé 9,5 millions de voitures en 2020. De son côté, Volkswagen en a vendu 200 000 de moins…

5. Les petites malhonnêtetés de Cash Investigation sur le recyclage des déchets

L'émission Cash Investigation s’est intéressée en novembre à l’industrie du recyclage. Malgré des mois d’enquête, son équipe a ignoré nombre d'innovations et de faits qui auraient équilibré le propos et fait apparaître l’industrie du recyclage sous un jour moins sombre que celui choisi par Elise Lucet. L'Usine Nouvelle en a rétabli une partie.

6. Covid-19 : où sont passés les vaccins français ?

Absents de la riposte vaccinale contre le Covid-19 en 2021, plusieurs vaccins français sont pourtant sur leur rampe de lancement. Sanofi, Valneva et les autres veulent croire que le match n’est pas perdu et le succès commercial, pas proscrit. ... L’an 2 des vaccins contre le Covid-19 sera-t-il plus tricolore? Tour d’horizon des cinq programmes made in France les plus avancés, qui offrent des perspectives intéressantes, notamment contre les futurs variants.

7. Pourquoi la Finlande a préféré le F-35 américain au Rafale

Helsinki a fait le choix d’acheter 64 appareils F-35 de l’américain Lockheed Martin, pour un montant de 8,4 milliards d’euros. Supériorité militaire, choix similaire à celui de ses voisins danois et norvégien, retombées industrielles, coût économique… Selon la Finlande, le F-35 était le meilleur avion.

8. Un record prometteur dans la fusion nucléaire en Corée du Sud…

La course à la fusion nucléaire s'accélère. Si cette énergie propre est encore au stade du développement, les progrès sont déjà là. Début 2021, des physiciens sud-coréens ont réussi à améliorer les performances de la barrière de transport de leur tokamak – une chambre à vide en forme de donut entourée d’aimants supraconducteurs –, qui sert à contenir l’énergie au cœur du plasma. Des avancées qui devraient profiter à toute la communauté scientifique et a fortiori aux partenaires de la Corée du Sud au sein du projet international de plateforme expérimentale de fusion nucléaire Iter.

9. …pendant que les Etats-Unis connaissent «une avancée historique»

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l'alternative américaine à Iter réussit son pari. Au sein des prestigieuses installations scientifiques de la National ignition facility (NIF), des scientifiques américains du Lawrence Livermore national laboratory ont pu générer un plasma délivrant une énergie record – 10 quadrillions de watts – pour la (très) brève durée de 100 billionièmes de seconde ! Un record modeste, mais qui place le NIF tout proche de l'objectif fixé à sa création en 2009 : atteindre le seuil d’ignition. Explications.

10. Faudra-t-il renoncer à utiliser sa cheminée ou son poêle à bois ?

Certains appareils domestiques de chauffage au bois, premier facteur d’émissions de particules fines en France, sont dans le collimateur du gouvernement, qui a ouvert une consultation visant à réduire de 50% entre 2020 et 2030 la pollution atmosphérique générée par le chauffage au bois domestique.