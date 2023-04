Vaccins : Comment le site GSK de Saint-Amand-les-Eaux continue de grandir et de recruter

« Vous voulez faire carrière dans une entreprise biopharmaceutique ? Ici, on recrute (en très grand) ». Le panneau, temporaire et visible au bord de la route qui mène à l’usine GSK de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), annonce la couleur. Sur le site, cent emplois sont à fournir en cent jours. Un défi pour le laboratoire britannique, implanté là depuis le début des années 2000 et prêt à multiplier les initiatives, y compris les plus originales, pour faire connaître ses besoins.

« Ce type de communications est inspiré de ce qui peut se faire au Québec », remarque Eric Platteau, directeur de la communication et des affaires publiques du site. « En moyenne, une dizaine de personnes viennent se renseigner, tous les jours, à l’accueil », précise-t-il.

L’initiative témoigne de la bonne santé de cette usine phare de GSK en France, qui emploie plus de 1 000 personnes, en faisant un site stratégique pour le laboratoire britannique. « Ici, on ne fabrique que du vaccin, un peu plus de 131 millions de doses sont produites, chaque année, et 95 % de ce qu’on produit est exporté », chiffre le directeur général du site, Eric Moreau. GSK possède deux autres sites de production en France, un à Mayenne (Mayenne), spécialisé dans la production d’antibiotiques, et un à Evreux (Eure), dédié aux médicaments respiratoires.

[...]