Vaccins anti-Covid sans ARNm, Safran recrute, EPR nouvelle génération à Penly, Sodiaal... Les cinq articles les plus lus de la semaine

© Novavax Le vaccin anti-Covid de Novavax est attendu à partir du 21 février. Celui de Valneva devrait suivre à partir d'avril, tandis que celui de Sanofi/GSK pourrait arriver dès le premier trimestre s'il est autorisé rapidement.

1 - Novavax, Valneva, Sanofi… Quand arrivent les vaccins anti-Covid sans ARNm ?

Trois vaccins utilisant des technologies plus classiques que l’ARN messager (ARNm) pourraient élargir ces prochains mois la campagne vaccinale en France. Il s'agit des vaccins de Novavax, autorisé avec des premières livraisons attendues fin février, de Valneva prévu pour avril et de Sanofi/GSK qui pourrait être déployé rapidement dès une éventuelle approbation au premier trimestre. Et pourquoi pas le vaccin de Sinovac.

2 - «Nous allons recruter 13 000 personnes en France dans les quatre prochaines années», annonce le DRH de Safran, Stéphane Dubois

Le secteur aéronautique recrute de nouveau à tour de bras. Le motoriste et équipementier Safran compte recruter 55 000 personnes dans le monde dans les quatre prochaines années, dont environ 13 000 en France. Les précisions sur les besoins du groupe par son directeur des ressources humaines (DRH), Stéphane Dubois.

3 - Comment Penly et la Normandie se préparent à l’arrivée de deux EPR nouvelle génération

La Seine-Maritime attend avec impatience la confirmation par l’Etat de la paire d’EPR de deuxième génération sur le site de la centrale nucléaire de Penly. En attendant, le territoire se prépare sur tous les fronts, avec l’objectif de tirer les enseignements de la construction du premier EPR à Flamanville (Manche).

4 - La coopérative laitière Sodiaal va fermer deux usines en France

La coopérative laitière Sodiaal vient de publier son nouveau plan stratégique. Une feuille de route qui va passer par la fermeture de deux sites, à Campbon (Loire-Atlantique) et Saint-Martin-Belle-Roche (Saône-et-Loire). Dans le même temps, le groupe veut investir 600 millions d'euros.

5 - Pourquoi l'Ecole nationale de l'aviation civile (Enac) rejoint le groupe ISAE

Le Groupe ISAE (Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace) accueille l'Enac (Ecole nationale de l'aviation civile) comme nouveau membre associé. Une nouvelle étape dans la structuration de l'offre française en matière de formation supérieure et de recherche en ingénierie aéronautique et spatiale.