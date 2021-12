Vaccins anti-Covid français, progrès (enfin !) de l'EPR finlandais, recettes d'un constructeur auto... Les cinq articles les plus lus de la semaine

© Valneva Les laboratoires pharmaceutiques français ont perdu la première manche face au Covid mais n'ont pas dit leur dernier mot en matière de vaccins.

1. Sanofi, Valneva et les autres... L’an 2 des vaccins contre le Covid-19 sera-t-il plus tricolore ?

Dans la course aux vaccins contre le Covid, les acteurs français de la pharma ont perdu le premier round. En s’appuyant sur les technologies à ARN messager (ARNm), des concurrents américains (Moderna et Pfizer) et allemand (BioNTech) ont marqué les premiers points, suivis par des tenants britannique (AstraZeneca avec l’université d’Oxford) et américain (Johnson & Johnson) des technologies vaccinales à adénovirus. Mais le match n’est pas perdu. Cinq programmes français offrent des perspectives intéressantes.

2. L’EPR finlandais d’Olkiluoto enfin prêt pour la réaction nucléaire en chaîne

Le calvaire de l'EPR finlandais toucherait-il à sa fin ? Avec 12 ans de retard, l'opérateur TVO et les groupes Areva et Siemens ont annoncé que les derniers travaux et essais à chaud de l’EPR finlandais d’Olkiluoto avaient avancé “plus vite que prévu”. TVO a donc demandé son accord à l’autorité de sûreté finlandaise pour procéder à la réaction en chaîne dans le cœur du réacteur.

3. Les recettes de ce constructeur auto qui ne connaît pas la crise… Et ce n’est pas Tesla

Sa progression est loin d’être aussi médiatique que celle de l’ogre californien Tesla. Et pourtant. En toute discrétion, ce constructeur est même parvenu à se hisser à la troisième place en Europe dans les ventes de voitures particulières, devant Renault. Pour savoir de qui il s'agit, il suffit de lire la chronique Mobil'Idées de la semaine.

4. Avec le succès du Rafale, l’usine Dassault de Mérignac assure sa production… Jusqu’en 2031

Le contrat pour 80 appareils décroché auprès des Emirats arabes unis le 3 décembre, permet à Dassault Aviation d’envisager avec sérénité l’avenir de son usine d’assemblage de Mérignac en Gironde. Elle commencera à produire les premiers Rafale émiratis en 2027 et livrera les derniers en 2031.

5. Une deuxième commande pour le vaccin anti-Covid de Valneva

Encore de la santé et l'espoir de vaccins français. Le laboratoire franco-autrichien Valneva a conclu un accord d’achat anticipé de son vaccin anti-Covid avec Bahreïn, pour 1 million de doses. Il s'agit du deuxième contrat pour l'entreprise, après l’accord décroché le 10 novembre avec l’Union européenne, sur un potentiel maximal de 60 millions de doses.