Vaccins anti-Covid français, EPR de Flamanville, fonderie d’aluminium en Vendée... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : faiblesses des commandes européennes pour le vaccin anti-Covid de Valneva et progression de Sanofi pour son vaccin de rappel, EDF se montre confiant pour tenir les délais et les coûts de l'EPR de Flamanville, les familles Liébot et Corre vont créer une fonderie en Vendée pour recycler de l'aluminium issu des déchets de menuiserie, EcoVadis annonce avoir levé 500 millions de dollars auprès d'investisseurs internationaux,...