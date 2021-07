Vaccins à adénovirus sous surveillance, frégates de Naval Group, moteurs thermiques chassés en Europe... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : soupçons de lien entre la vaccination à AstraZeneca et Janssen et des cas de syndrome de Guillain-Barré en Europe et aux Etats-Unis, Naval Group en ordre de bataille pour produire ses frégates deux fois plus vite, les moteurs thermiques chassés en Europe, l’avion hybride électrique de VoltAero et la méga-usine de puces d'Intel.