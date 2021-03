Vaccin AstraZeneca, le viaduc de La Réunion, exportation d'armes françaises, Brexit... Les 5 articles les plus lus de la semaine

1 - Effets secondaires du vaccin AstraZeneca : "l’hypothèse la moins invraisemblable est une infection adénovirale de chimpanzé" pour Axel Kahn

Que faut-il penser du vaccin anti-Covid d’AstraZeneca, suspendu provisoirement en France et dans plusieurs pays d’Europe en raison de suspicion d’effets indésirables graves, et quel va être son sort ? L’Agence européenne du médicament doit dévoiler jeudi 18 mars les conclusions d’une enquête scientifique poussée sur les cas graves de thrombose survenus en Europe chez des personnes vaccinées avec ce produit, dont elle estime le rapport bénéfice-risque toujours positif. Entretien avec le généticien Axel Kahn, par ailleurs président de la Ligue contre le cancer.

2 - A La Réunion, la nouvelle route du littoral voit le bout du tunnel

A défaut d’être achevée, la Nouvelle route du littoral de l’île de La Réunion bénéficie désormais de son viaduc, le plus long de France. 5,3 km ont été bâtis dans l’océan Indien.

3 - L’incendie d’un datacenter d’OVH, un cataclysme pour tout le numérique français

L’incendie d’un datacenter d’OVH à Strasbourg provoque un immense électrochoc. S’il porte un mauvais coup à l’image du leader français du cloud, il affecte l’ensemble du numérique français. Et appelle toutes les entreprises à reprendre leur destin numérique en mains.

4 - Comment la France a décroché la troisième place mondiale en matière d’exportation d’armes

La France a su répondre aux besoins des pays du Moyen-Orient qui ont le plus augmenté leurs importations d’armes sur la période entre 2016 et 2020 mais également de l’Egypte et l’Inde qui lui ont acheté des Rafale. De quoi propulser la France comme troisième exportateur d’armes mondial, derrière les Etats-Unis et la Russie mais devant la Chine et l’Allemagne.

5 - Deux mois après le Brexit, la lourde facture se confirme pour le Royaume-Uni

Deux mois après le Brexit, un tiers des industriels britanniques estiment avoir enregistré des pertes à cause des lourdeurs administratives et de l'allongement des délais de livraison. Les exportations se sont effondrées en janvier.