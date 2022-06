Vaccin anti-Covid de Valneva, pénurie de matériaux pour la transition énergétique, le TGV de la société Le Train... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : le vaccin anti-Covid de Valnena en attente de l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne des médicaments, la pénurie des matériaux pour la transition énergétique et ses conséquences principalement dans l'automobile, premier opérateur privé et français de TGV la société Le Train présente son projet, concept de transport de cabines dans les airs de la start-up Supraways...