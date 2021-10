UTLC-ERA, le maillon eurasien des Routes de la soie dans le ferroviaire

La Route de la soie dans le ferroviaire est en plein essor. Les trains de 50 conteneurs de la compagnie UTLC-ERA auront acheminé en 2021 pour 50 milliards de dollars de marchandises entre l’Asie et l’Europe. Plus précisément, entre la Chine et la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie, majoritairement des pays de transit sur la route de l'Europe. La destination finale de plus de 98% des marchandises transportées ne se situe pas à la frontière avec la Pologne, où s'arrêtent les trains d'UTLC-ERA, mais bien dans les pays de l’Union européenne, cible privilégiée de la Chine de Xi Jinping.