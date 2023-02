Usine-Online : un large choix de pergolas bioclimatiques disponibles à prix d’usine

L’entreprise française Usine-Online propose à ce jour une large déclinaison de menuiseries sur mesure. Sur le site internet de la société, les clients peuvent notamment retrouver une sélection de portes de garage enroulables ou sectionnelles, des fenêtres et des stores, des volets roulants, des portails, des portes d’entrée (PVC, aluminium ou acier), mais aussi des baies coulissantes, des clôtures, des verrières, des carports, des pergolas en aluminium, des pergolas au toit rétractable, ou encore des pergolas bioclimatiques comportant des lames orientables et entièrement étanches en cas de pluie.

L’ensemble des produits proposés par la société sont à prix d’usine : les clients profitent ainsi d’équipements de haute qualité à des prix plus attractifs, et sans aucun surcoût.

Le choix d’une pergola bioclimatique sur mesure

Conçues à l’aide de matériaux extrêmement résistants, les pergolas commercialisées par Usine-Online s’adaptent également à tout type d’habitation et à différentes configurations de jardin ou de terrasse. « Nos pergolas peuvent en effet être installées dans de nombreux endroits, grâce aux différents systèmes de poses que nous proposons. Les pergolas peuvent être autoportées à l’aide de plusieurs poteaux pour être positionnées au milieu d’un jardin, elles peuvent être adossées à un mur, ou bien être installées entre plusieurs murs grâce à une nouvelle gamme bientôt disponible dans notre catalogue de vente », confie le fondateur de l’entreprise.

Qu’il s’agisse de pergolas en aluminium, de pergolas bioclimatiques, ou de pergolas ayant une toile rétractable manuelle ou une toile enroulable motorisée, la quasi-totalité des équipements est à ce jour de fabrication française. La nouvelle gamme, lancée dans les prochaines semaines, sera quant à elle de fabrication européenne, en conservant les mêmes exigences en termes de solidité et de fiabilité des équipements.

Les pergolas bioclimatiques pourront également être équipées d’un toit rigide en polycarbonate ou en panneau sandwich entièrement opaque, d’un système innovant de toit coulissant motorisé, ou encore d’un toit rétractable motorisé et doté de lames étanches fixées en accordéon.

Des équipements pour personnaliser sa pergola

Grâce à l’ensemble de ces options, les pergolas pourront ainsi être personnalisées à souhait, que ce soit à travers un choix de couleurs illimité, mais aussi en y ajoutant un kit LED, un capteur de températures, de vent, ou de pluie, permettant alors aux lames de se refermer automatiquement en cas de météo capricieuse.

Les clients pourront ajouter des stores manuels ou motorisés avec différentes finitions. Le choix du moteur pourra également être adapté en fonction du lieu d’habitation, avec un moteur tubulaire situé dans un coffre fermé pour les clients habitant en bord de mer, ou bien un moteur à vérins pour les particuliers confrontés à un climat moins tempéré.

De nombreuses pièces détachées désormais disponibles

Pour apporter un service complémentaire à ses nombreux clients, Usine-Online propose depuis quelques mois maintenant un nouveau service de vente de pièces détachées accessible depuis son site internet.

Chaque client peut désormais commander de nouvelles pièces, en fonction de ses besoins : « S’il s’aperçoit qu’il a besoin, par exemple, d’un poteau ou d’une platine de fixation supplémentaire, la personne peut directement commander sa pièce détachée en quelques clics, et dans la même couleur ; ce qui est un vrai plus, et une vraie sécurité lorsque l’on souhaite effectuer un investissement sur du long terme ! », précise le fondateur de l’entreprise.

Un montage simplifié de la pergola

Si l’installation des pergolas peut être effectuée facilement par les clients, en suivant les différentes étapes de montage et la notice extrêmement claire (à télécharger sur le site internet), ces derniers ont également la possibilité de faire appel à des personnes expérimentées présentes à proximité de leur lieu d’habitation ou de leur résidence secondaire, grâce au partenariat développé entre Usine-Online et l’application AlloVoisins.

Ce système d’entraide entre voisins est d’ailleurs disponible pour l’ensemble des produits vendus par l’entreprise.

Leader dans le domaine de la vente de pergolas sur mesure, l’entreprise française Usine-Online se démarque depuis plusieurs années de par sa capacité à proposer des équipements haut de gamme et à la fiabilité garantie, le tout à prix d’usine. Des équipements d’extérieur qui devraient, cette année encore, séduire de nombreux Français qui souhaitent moderniser et embellir leur espace extérieur, pour profiter pleinement de la période estivale.

Contenu proposé par Openmedias