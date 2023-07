Usine numérique : la digitalisation avec Hivelix, un maillon dans la valeur ajoutée

L’entreprise Hivelix accompagne et dynamise le changement de paradigme dans le traitement de surfaces (TS). Son expertise : la modélisation numérique et simulation multiphysique des procédés et mécanismes de revêtement pour différentes applications. Les enjeux sont multiples, l’objectif est unique : moderniser l’industrie du TS. Les détails et interview de Baptiste Fedi, président-fondateur de Hivelix.