[Usine durable] Comment Kronenbourg a fait chuter la consommation d’eau de la plus grande brasserie de France

A Obernai (Bas-Rhin), Kronenbourg poursuit sa transformation. Premier site de production de bière en France (environ 7 millions d’hectolitres produits par an, 600 personnes, 70 hectares), l’usine a réduit sa consommation d’eau de 23,9% en trois ans. En 2018, 4,94 litres d’eau étaient utilisés pour produire un litre de bière. Un ratio passé à 4,36 litres en 2019, puis 3,94 litres en 2020. A fin 2021, il est descendu à 3,76 litres. « Plus de 90% d’un produit bière fabriqué est composé d’eau. On utilise beaucoup d’eau, également, pour les nettoyages », reconnaît Céline Chauvin, directrice de la fabrication. Entre janvier 2019 et décembre 2021, 7 millions d’hectolitres d’eau ont été économisés. Voici comment.