Usine d’hydrogène de Qair, recyclage des smartphones, production d’insectes… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Qair lance la construction de son usine d’hydrogène

Le producteur indépendant d’énergies renouvelables Qair a posé jeudi 29 juin la première pierre de son usine de production d’hydrogène à Port-la-Nouvelle, dans l’Aude. Ce projet à 60 millions d’euros a été financé à hauteur de 30% par de l’argent public émanant de l’Etat, des collectivités ou de l’Europe. Le site doit démarrer la production d’hydrogène à la fin de l’année 2024. Au démarrage, huit électrolyseurs produiront 3 000 tonnes par an d’hydrogène à partir d’électricité d’origine renouvelable, et la capacité sera doublée à 6 000 tonnes dans les cinq ans.

12 opérateurs mobiles s'engagent à recycler plus de smartphones

L'association internationale représentant le secteur de la téléphonie mobile (GSMA) et douze opérateurs ont fixé de nouveaux objectifs de recyclage dans la filière qu’ils ont présentés mardi 27 juin. Parmi eux : l’élévation du taux de reprise à au moins 20% des smartphones neufs vendus d'ici à 2030 ou encore la réparation, la réutilisation ou recyclage de 100% des mobiles usagés collectés. Selon la GSMA, recycler les 5 milliards de téléphones mobiles actuellement inutilisés dans le monde permettrait de récupérer l’équivalent de 8 milliards de dollars en minerais.

Un gigantesque site de protéines d’insectes dans les Ardennes

Agronutris a annoncé la construction d’une seconde unité de production d'insectes pour l'alimentation de 40 000 mètres carrés à Rethel (Ardennes), alors que sa première usine de 16 000 m² s’apprête à entrer en phase d’industrialisation. Cette nouvelle unité sera implantée sur un terrain de 10 hectares. Les deux usines s’étendront sur une surface totale de 56 000 m². A terme, le site valorisera plus de 280 000 tonnes de co-produits et bio-résidus pour une production de près de 30 000 tonnes de farine d’insectes. Dans le Puy-de-Dôme, Invers, une autre société spécialisée dans la production d’insectes, a inauguré jeudi 22 juin un nouveau bâtiment d’élevage d’insectes automatisé de plus de 4 000 m² pour un investissement de 15 millions d’euros.

Atlantic agrandit son usine de Billy-Berclau

Le fabricant de pompes à chaleur Atlantic a inauguré jeudi 29 juin l’extension de son site de Billy-Berclau, dans le Pas-de-Calais, en présence la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. L’agrandissement de 6 000 m² qui a nécessité un investissement de 30 millions d’euros permettra au site d’atteindre une surface totale de 32 000 m². La production doit démarrer au début de l’année 2024. 300 emplois doivent être créés sur le site d’ici 2025.

Promod et La Gentle Factory vont créer une collection made in France

Les marques de prêt-à-porter Promod et La Gentle Factory ont annoncé jeudi 22 juin la création d’une collection de vêtements made in France disponible pendant une période limitée sur les sites web des deux entreprises à la fin de l’année 2023. Objectif ? Prouver qu’une marque grand public comme Promod peut commercialiser des modèles made in France. Un défi d’autant plus important que plusieurs fournisseurs du secteur textile rencontrent des difficultés financières en raison de la hausse des coûts de fabrication, notamment liée à l'élévation du prix de l'énergie.

Sequens investit dans ses sites d’Île-de-France

Le leader mondial de solutions pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité Sequens prévoit d’investir 10 millions d’euros dans ses trois sites d’Île-de-France - Porcheville et Limay (Yvelines) ainsi qu’à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) - pour relocaliser dans l’Hexagone la production de molécules stratégiques. France 2030 soutient à hauteur de 15 à 25% ce projet selon les sites. Les usines de Limay et Villeneuve-la-Garenne seront équipées de nouvelles machines et d’importants travaux de recherche et développement seront menés au sein du Seqens’Lab de Porcheville.

Vinci Concessions réduit l’empreinte environnementale de ses aéroports

Joffrey Maï, le directeur développement durable de Vinci Concessions, a construit un outil d’auto-évaluation qu’il impose à tous les aéroports du groupe (une soixantaine à travers le monde) pour évaluer leur performance environnementale et définir une stratégie d’amélioration et les investissements nécessaires. Vinci Concessions s’engage à réduire de 51% ses émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 d’ici à 2030 comparé à 2018, et de 10% sur le scope 3.