Usine clé dans les batteries en France, essor des start-up industrielles, méga-contrat pour Alstom... Sept bonnes nouvelles

Une usine de séparateurs de batteries dans les Hauts-de-France

Le spécialiste des alumines tricolore Alteo et l’entreprise sud-coréenne Wscope vont investir 600 millions d’euros dans les Hauts-de-France pour ouvrir une usine de séparateurs de batteries, qui devrait créer 1 000 emplois. Un choix géographique logique puisque la région regroupe les trois différents projets français d’usines de batteries, portés par ACC, Envision et Verkor. Le démarrage de la production est prévu pour 2026.

Investissements record pour les start-up industrielles européennes

Selon le cabinet d'analyses Dealroom, l’investissement de capitaux dans les start-up industrielles européennes pourrait dépasser les 6 milliards de dollars en 2022, contre 4,9 milliards en 2021. Depuis le début de l'année, les pépites allemandes ont récolté 1,4 milliard de dollars, tandis que leurs homologues françaises, portées par la levée de fonds d'Exotec, affichent plus de 800 millions. Les secteurs de la gestion des chaînes d'approvisionnement et celui des solutions écologiques font partie des plus prisés.

Un contrat majeur pour Alstom en Italie

Alstom a signé un contrat-cadre d’une valeur de 900 millions d’euros avec la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), le gestionnaire des infrastructures ferroviaires d'Italie, pour la conception et la mise en service du système de signalisation européen qui remplacera à terme tous les systèmes nationaux et permettre aux trains de franchir les frontières sans encombre. Pendant ce temps, la France continue à accumuler du retard dans la mise en place de cette solution, qui permettrait également de faire rouler davantage de trains sur une même ligne.

Stellantis augmente sa production électrique en France

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé, à l’occasion du Mondial de l’Auto, que douze véhicules électriques seraient produits sur ses sites en France d'ici à 2025, contre six aujourd'hui. Dans le détail, l'usine de Mulhouse (Haut-Rhin) fabriquera la Peugeot e-308 berline, l’e-308 break et l’e-408, celle de Sochaux (Doubs) les Peugeot e-3008 et e-5008 et enfin celle de Rennes (Ille-et-Vilaine) un futur SUV électrique de Citroën.

Un pipeline d'hydrogène vert pour la Vallée de la chimie

La région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite déployer un pipeline d’hydrogène vert dans la Vallée de la chimie. Le projet s’articule autour d’un électrolyseur de 20 MW à Pierre-Bénite (Rhône), qui servirait la future usine du producteur de piles à combustible Symbio à partir de 2025. Ce pipeline pourrait être la première brique d’un axe d’hydrogène reliant la plateforme industrielle de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) à la Moselle ou l’Alsace.

Une usine d'emballages en papier pour les Bouches-du-Rhône

Le groupe britannique Euro Packaging Group, va investir 47 millions d'euros pour ouvrir une unité de façonnage d’emballages en papier à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) à l'horizon 2023. A terme, l'usine devrait employer environ 200 salariés et couvrir plus de 20% des besoins d’emballages en papier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Virbac internalise sa production d'aliments pour animaux de compagnie

Virbac, sixième groupe pharmaceutique vétérinaire mondial, va internaliser la production de sa gamme d'aliments pour animaux de compagnie, en forte croissance, en bâtissant une usine de 12 000 m² à Saint-Gilles (Gard). Cette dernière, qui représente un investissement de 40 millions d'euros, doit être opérationnelle fin 2025 et emploiera à terme 170 personnes.