USA: Yellen veut instaurer un taux minimum mondial d'imposition des sociétés

Dans ce discours, tenu devant le Chicago Council on Global Affairs, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale a également annoncé qu'elle profiterait des réunions prévues cette semaine avec le Fonds monétaire international et avec la Banque mondiale pour faire avancer le dossier du dérèglement climatique, celui de l'accès aux vaccins et celui de la reprise économique mondiale.