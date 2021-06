USA: Schumer espère un vote en juillet sur le plan d'infrastructures

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © EVELYN HOCKSTEIN Le chef de file de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer (photo), a déclaré mardi qu'il espérait qu'un vote sur un projet de loi bipartite sur les infrastructures puisse avoir lieu en juillet, ajoutant toutefois qu'il serait nécessaire d'y ajouter par la suite d'autres mesures liées notamment au climat. /Photo prise le 15 juin 2021/REUTERS/Evelyn Hockstein

S'exprimant devant des journalistes, Chuck Schumer a indiqué que de nombreux démocrates estimaient que le projet présenté la semaine dernière par un groupe bipartite de dix sénateurs était un bon début mais restait insuffisant.

Démocrates et républicains du Sénat négocient en coulisses sur un plan de 1.000 milliards de dollars, dont plus de la moitié en financements nouveaux et le reste provenant de programmes d'aides face à la crise sanitaire du coronavirus, mais le président Joe Biden veut une enveloppe plus importante.

Le locataire démocrate de la Maison blanche a émis une proposition de 1.700 milliards de dollars, après avoir dans un premier temps présenté un projet de 2.300 milliards de dollars, avec l'ambition d'aller au-delà des infrastructures pour redessiner l'économie américaine en prenant des mesures contre le changement climatique et en élargissant les services aux personnes.

"Pour avancer sur les infrastructures, nous devons inclure des mesures audacieuses pour le climat", a dit Chuck Schumer, alors que les démocrates envisagent de préparer un texte distinct pour apporter des mesures complémentaires plus tard cette année.

(Richard Cowan, Susan Cornwell et David Morgan; version française Jean Terzian)